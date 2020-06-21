Atlı polislerden korona virüs denetimi
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Atlı polislerden korona virüs denetimi

- Atlı polislerden korona virüs denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ve özel harekat timleri Sultangazi Kent Ormanı'nda vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı, alanda denetimler yaptı.

21.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:37

- Atlı polislerden korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ve özel harekat timleri Sultangazi Kent Ormanı'nda vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı, alanda denetimler yaptı.

Yeni tip korona virüse karşı normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaşlar park, piknik alanı ve mesire yerlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Babalar Günü'nde de işlerinin başından bir an ayrılmadı. Sultangazi Kent Ormanında, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde atlı polis birlikleri, KEM ekipleri ve özel harekat polisleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyararak denetim yaptı. Ekipler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan ekiplerin denetimleri hafta içi de sürecek.

"Onları görünce gerçekten kendimi güvende hissediyorum"

Kent ormanına eğlenmek için gelen Songül Korkmaz: "Biz sabah kahvaltı için geldik. Burası dinlemek için çok güzel. Bizi sağlığımız için korudukları için çok güzel. Ailecek geldik çok güzel bir ortam. Güzel vakit geçirdik. Sürekli geldiğimiz bir yer çok memnun oldum" şeklinde konuştu.

Ailesiyle eğlenmeye gelen Hatice ve Hilal Alagöz : "Burada da atlar var ama böyle ilk defa gördüm çok güzeller. Çok güzel düşünmüşler. Köpekler de vardı onlarda çok güzeldi. Onları görünce gerçekten kendimi güvende hissediyorum çok güven vericiler" şeklinde konuştu.

Atlı polislerden korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

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