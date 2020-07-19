Atlı polislerden, Bostancı sahilinde denetim
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.
19.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:14
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.
Atlı polis ekibi, vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı.
Vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla kaydetti.
Bostancı Sahili'nde denetim yapan atlı polisler, asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için devriyelerine devam edecek.
Kaynak: AA