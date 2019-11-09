Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu

Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel video hazırladı.

09.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:52
Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu

Atlı Birlik Amirliği, 'ün ölümünün 81'inci yılına özel hazırladı.

"Selam dur" talimatı ve siren sesiyle başlayan videoda atlı polislerin, Türkiye haritası üzerinde sonsuzluk işaretini de kullanarak 1938 tarihini yazdığı görülüyor.

Drone'la çekilen görüntüler, atlı birliğin Türk bayrağındaki ay ve yıldızı oluşturmasıyla son buluyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et