Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel video hazırladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel video hazırladı.
"Selam dur" talimatı ve siren sesiyle başlayan videoda atlı polislerin, Türkiye haritası üzerinde sonsuzluk işaretini de kullanarak 10 Kasım 1938 tarihini yazdığı görülüyor.
Drone'la çekilen görüntüler, atlı birliğin Türk bayrağındaki ay ve yıldızı oluşturmasıyla son buluyor.