Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu
TAKSİM Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu.
TAKSİM Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2'si de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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