: Atlı polisler taksim meydanı'nda

31.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:32

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.

Yeni yıla girmeye saatler kala güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nda görevli atlı ve köpekli polis ekipleri meydanda ve İstiklal Caddesi'nde konuşlandı. Atlı polislerle birlikte görevlerine başlayan polis köpeklerine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bu arada İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu. Kalabalık gruplar yüksekten görüntülendi.

Kaynak: DHA

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