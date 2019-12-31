ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.
31.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:24
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.
- İstanbul
Yeni yıla girmeye saatler kala güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nda görevli atlı ve köpekli polis ekipleri meydanda ve İstiklal Caddesi'nde konuşlandı. Atlı polislerle birlikte görevlerine başlayan polis köpeklerine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bu arada İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu. Kalabalık gruplar yüksekten görüntülendi.Görüntü Dökümü-Köpeklerden ve atlardan detaylar-İstiklal Caddesi'nde gezen ekipler
- İstanbul
Kaynak: DHA