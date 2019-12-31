ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA
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ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.

31.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:24
ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA
TAKSİM Meydanı ve 'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.

Yeni yıla girmeye saatler kala güvenlik önlemleri kapsamında Meydanı'nda görevli atlı ve köpekli polis ekipleri meydanda ve İstiklal Caddesi'nde konuşlandı.  Atlı polislerle birlikte görevlerine başlayan polis köpeklerine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bu arada İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu. Kalabalık gruplar yüksekten görüntülendi.

Görüntü Dökümü-Köpeklerden ve atlardan detaylar-İstiklal Caddesi'nde gezen ekipler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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