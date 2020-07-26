Atlı polisler Silivri'de denetim yaptı
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Atlı polisler Silivri'de denetim yaptı

Silivri'de atlı polislerden oluşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

26.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:04

Silivri'de atlı polislerden oluşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı ekipler, Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde sahil şeridinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili uygulama yaptı.

Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması konusunda uyarılarda bulundu.

Atlı ekiplere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı polisler Silivri'de denetim yaptı

Kaynak: AA

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