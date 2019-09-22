22.09.2019 20:02

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Işıklar Mahallesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Sivas, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Ankara, Tokat, İstanbul, Nevşehir ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldı.

Kabak parkurundaki ikinci etap yarışlarında 7 grubun karşılaştığı müsabakalarda büyükler kategorisinde Şevket Sarıdemir birinci, Mustafa Emrah Koç ikinci, Alperen Alkan üçüncü oldu.

Türk atışı, kabak atışı ve genel klasmanda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplamda 36 kupa sahibini buldu.

Şampiyonayı, İlçe Kaymakamı Ercan Çiçek, İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İnan, Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili Yahya Akduman ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA