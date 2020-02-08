Atlı Okçuluk Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

08.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:25

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk ve Ata Sporları Kulübü Başkanı Cüneyt Buzlu ve kulüp üyelerini ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Türk kültürünün yaşatılması adına gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaret, kulüp üyelerinin Başkan Ataç'a üzerinde geleneksel Türk oku ve kaması bulunan özel bir hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA