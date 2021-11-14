Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

- Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti Sivas'ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü u eğlenceli oldu.

SİVAS (İHA) - - Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

Sivas'ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü

SİVAS - u eğlenceli oldu. Oğlumla birlikte izledik, Nevşehir'den geldik. Çok güzelde valiliğimize teşekkür ederiz. Atlarda çok güzeldi gururlandık, heyecanlandık. Çok güzel bir gün geçirdik. Olursa yine geliriz. At binicileri çeşitli ustalıklarını sergilediler. Ok attılar, kılıç kullandılar" dedi.

"Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik"

Mahmut Ünal Korkmaz, çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettiklerini söyleyerek, "Bugün burada bu tabloyu seyretmek çok mutlu etti beni. Bizim sayın valimizin yiğitliğinden burası bugün bu hizmete aslına döndü. Yine Hamidiye olarak hizmet vermeye başladı. Çok mutluyum. Biraz önce gördünüz tribünler doluydu. Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik. Bu daha da gelişecek inşallah. Daha güzel olacak" diye konuştu.

Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti

95 model ama neredeyse sıfır gibi! Yıllardır garajdan çıkarılmayan aracın fiyatı sır gibi saklanıyor

95 model ama neredeyse sıfır gibi! Yıllardır garajdan çıkarılmayan aracın fiyatı sır gibi saklanıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title