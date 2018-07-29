Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri'nin Elazığ ayağında, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Doğukent Mahallesi'nde kurulan parkurda gerçekleştirilen müsabakalarda, 116 sporcu at binip yay gererek hedefi tutturmaya çalıştı.

Dereceye girip çeyrek finale yükselmek için mücadele eden sporcular, ilk gün Türk parkurunda mücadele ederken yarın ise Kabak parkuruna çıkacak. Vatandaşların ilgiyle izlediği müsabakalar renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde gerçekleştirmeye çalıştıkları müsabakalarla unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Federasyon olarak gerçekleştirdikleri müsabakalarla toplumun geleneksel sporlara ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Kazancı, şunları söyledi:

"Buradaki en büyük amaçlarımızdan biri çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece bu sporlarla tanışmasından ziyade Batı'nın ve teknolojik dünyanın olumsuz etkisinden kurtarılıp bize ait olan kültürlerin ve değerlerin farkına varmalarını sağlamaktır. Bugün Türkiye'de sadece atlı sporlar değil bununla beraber vakfımızın önderliğinde devam eden okçuluk faaliyetleri ve yine Etnospor Konfederasyonumuzla beraber yürüttüğümüz festivaller büyük bir hızla devam ediyor. Bu da aynı şekilde tüm yurda yayılmış durumda."

"Geleneksel sporlarımızı tüm sporseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz"

Kazancı, federasyon olarak geleneksel sporları her yıl farklı illerde gerçekleştirdikleri müsabakalarla tüm Türkiye'deki sporseverlerle ve gençlerle buluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Organizasyonun gerçeklemesinde kendilerine destek veren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve tüm yetkililere teşekkür eden Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu müsabakaları sadece Elazığ'da veya belirli illerde gerçekleştirmiyoruz. Mesela cirit dediğimizde aklımıza Erzurum geliyor ama bir Uşak, bir Denizli veya diğer illerde de cirit sporumuz hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Belediyelerimiz de kendi illerinde bu tür etkinliklerin ve festival havasındaki faaliyetlerin yapılmasını bizlerden istiyorlar, talep ediyorlar. Biz de bu talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve başarılı da oluyoruz."

"Federasyonumuzu ve geleneksel sporlarımızı en iyi seviyeye getireceğiz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu ise 116 sporcu ile gerçekleştirilen elemelerin sonunda dereceye girecek sporcuların bir üst tura geçeceklerini kaydetti.

Bundan sonra yapılacak olan müsabakaların sonunda finale kalacak sporcularla Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini aktaran Suluoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük bir ivme ile yükselen bu atlı okçuluk ve diğer geleneksel sporlarımızla doğuya ve güney doğuya da katkıda bulunup buralarda da bu ateşi yakmaya çalışıyoruz. Kültürel değerlerimizi halkımızla buluşturmak için çok ciddi çabalarımız var. İnşallah en kısa sürede daha büyük işlere imza atıp federasyonumuzu ve geleneksel sporlarımızı en iyi seviyeye getireceğiz."