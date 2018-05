Atlı Okçuların Gösterileri Nefesleri Kesti

Tokat'ın Niksar ilçesinde atlı savaş sanatları gösterilerini izleyenler heyecanlı anlar yaşarken, atlı okçular hünerlerini sergiledi.

22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri programının ikinci gününde Sivas ve Tokat'tan atlı okçular, Erzurum'dan cirit, Van'dan Kökbörü ekibi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi şehir merkezinden etkinliklerin yapılacağı Hamdiye köprüsüne kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı. Güneşli havada yapılan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dört nala giden at üzerinden hedefe ok atan, tahtalara dikilen karpuzları kılıçla ikiye bölen atlı okçular alkış topladı. At üzerinde akrobatik hareketler yapan Sivas ekibinden Fatih Doğan'ın gösterileri ilgi gördü. Hızla koşan ata ters binen, atın eğerinden tutunarak çeşitli hareketler yapan Doğan'ın bariyerlere yakın geçmesi yürekleri ağza getirdi.

Kökbörü oyunu

Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporlarında hünerlerini sergiledi. Yere bırakılan altın keseleri at üzerinden yere eğilerek alan kulüp üyeleri kökbörü oynadı. Orta Asya'da oynanan "Türklerin en eski savaş oyunlarından" biri olan kökbörü oyununu vatandaşlar heyecanla takip etti. Kulüp başkanı Burku Ulubatlı ilk defa geldiği Niksar'da gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin dört bir köşesine giderek ata sporunu sergilediklerini söyledi.

Başkan Özdilek Özcan, Niksar'da 22.'si düzenlenen Türk dünyasına hizmet ödülleri kapsamında düzenlenen etkinliklerden atlı savaş sanatları gösterilerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. 3 Mayıs Türkçülük günün akabinde yapılan etkinlerinde at üzerinde ok atma, kılıçla karpuz kesme, mızrakla yerdeki hedefleri vurma oyunlarının dikkat çektiğini belirten Başkan Özdilek, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Etkinlik ödül töreni ile sona erdi. - TOKAT