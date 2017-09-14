Atlı Okçular Finali Ankara'da Yapacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri, hafta sonu Ankara'da yapılacak.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4 etabı daha önce Balıkesir, Malatya, Denizli ve Nevşehir'de gerçekleştirildi.



Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde, diğer etaplarda en iyi puanları elde eden 30 sporcu, 16-17 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarışacak.



Final müsabakalarında oklar, "Memlük" ve "Kabak" parkurlarında atılacak.