Atlı Okçular Finali Ankara'da Yapacak
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri, hafta sonu Ankara'da yapılacak.
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri, hafta sonu Ankara'da yapılacak.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4 etabı daha önce Balıkesir, Malatya, Denizli ve Nevşehir'de gerçekleştirildi.
Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde, diğer etaplarda en iyi puanları elde eden 30 sporcu, 16-17 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarışacak.
Final müsabakalarında oklar, "Memlük" ve "Kabak" parkurlarında atılacak.