Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim
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Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim İstanbul'da atlı jandarma timleri ve yaya jandarma devriye ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında plajlarda denetim gerçekleştirdi.

04.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:45

Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

İSTANBUL - İstanbul'da atlı jandarma timleri ve yaya jandarma devriye ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında plajlarda denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timleri ve yaya jandarma devriye ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında plajlarda denetim gerçekleştirdi. Sarıyer Gümüşdere plajında gerçekleştirilen denetimde ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise, ilçe genelinde plajlara giriş öncesi araçları tek tek durdurarak sürücü ve vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti.

Ailesiyle birlikte uzun bir aradan sonra plaja geldiğini söyleyen Zeliha Mutlu,

"Korona virüs nedeniyle ne zamandır dışarı çıkamıyorduk, bugün kısa bir tatil yapmak istedik. Zaten burada jandarmalar da kuralları unutan insanlar için uyarılar yapıyor. Güzel bir gün oluyor, biraz dinleniyoruz korona virüsten sonra. Kalabalık yerlerde maskemizi takmaya çalışıyoruz, sosyal mesafeye uyuyoruz. Sadece ailemiz ile bir aradayız, biraz mesafeliyiz diğer insanlarla" diye konuştu.

Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

Kaynak: İHA

Manşet

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