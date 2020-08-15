HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 41 at ve binicinin katılımıyla Isparta'da başladı.

Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor
15.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:24

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 41 at ve binicinin katılımıyla Isparta'da başladı. İki gün sürecek yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 at ve binici, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, Isparta'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 41 at ve binici, 5 ayrı kategoride yarışıyor. İki gün sürecek olan yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve atı, Türk Milli Takımı'na seçilecek. Bu atlar ve binicileri, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. Isparta Atlı Spor Kulübü'nün Bozanönü'ndeki tesisinde gerçekleştirilen şampiyonada ilk günkü yarış, saat 05.45'te başladı.

Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giriyorlar

Atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koşuyor. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumları elvermesi durumunda yarışa devam edebiliyor. Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 16 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışmalar sonucunda sona erecek.

Ümit Yeter: "Seçilen atlar ülkemizi temsil edecek"

Türkiye Binicilik Federasyonu Isparta İl Temsilcisi ve Isparta Atlı Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yeter, Atlı Dayanıklılık Yarışmalarının kentte 6'ıncı kez düzenlendiğini söyledi. Şampiyonanın 20, 50, 80, 100 ve 120 kilometre kategorileri olmak üzere 5 farklı disiplinde gerçekleştirildiğine değinen Yeter, "Bu yarışların sonucunda sağlık ve performans yönünden en iyi olan atlar Türk Milli Takımı'na seçilecek. Ardından bu atlar ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. Bu yarışın zaten amacı da budur" dedi.

"Biniciler atlarıyla 120 kilometrelik parkurda yarışıyor"

Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda atların sağlığının ön planda tutulduğunu kaydeden Ümit Yeter, "O yüzden ata kötü muamele yasaktır ve kamçı gibi şeyler de kullanılmaz. Binici atıyla birlikte 120 kilometrelik parkurda yarışı tamamlamaya çalışıyor. Ancak bu kolay bir yarış değil. Yarışlar sabah saat 05.45'te başladı. Atlar istasyona geliyor, dinlendikten sonra devam ediyorlar. 120 kilometrelik parkurda at ve binici ilk 40 kilometreyi koşuyor, koştuktan sonra tekrar start verilen yere geri dönüyor ve burada veteriner kontrolüne giriyor. Veteriner kontrolünden sağlam geçerse ikinci 40 kilometreyi öyle koşuyor. Bu etabı da tamamladıktan sonra geliyor ve tekrar veteriner kontrolüne giriyor. Bu kontrolden de başarılı çıkarsa son tura çıkıyorlar" diye konuştu.

"41 iddialı attan 6'sı seçilecek"

Yeter, şampiyona için atların Isparta'ya salı gününden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Erzincan, Ankara, İzmir gibi 10 farklı ilden atlar geldi. 41 iddialı atımız var. Bunlardan 6'sı Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilecek" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki genç kız 15 yıldır binicilik sporuyla ilgileniyor

18 yaşındaki sporcu İrem Kavraz, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi. Isparta'ya yarışma için geldiğini ifade eden Kavaz, bu sporun kendisin birçok yönden yarar sağladığını belirtti. Kavraz, "Binicilik sporu birçok yönünüzü geliştiriyor. Aynı zamanda bütün becerilerinizin geliştiğini anlıyorsunuz. Ben hem kendim bu sporu yapıyorum hem de yapanlara şahit oluyorum. Bu spor psikolojik olarak da sizi çok rahatlatıyor. Kadınların bu sporu yapabilmesi bence daha kolay. Kadınlar atlarla daha uyumlu oluyorlar. Çünkü duygusal yaklaşımda kadınlar daha iyi oldukları için atlarla iletişim kolay oluyor" şeklinde konuştu.

Burhan Kaya: "Biz de önemli olan binici ve atın sağlığıdır"

Binici Burhan Kaya da dünyanın en iyi sporlarından birisinin binicilik olduğunu ifade etti. İki canlının bir arada yaptığı tek sporun binicilik olduğuna değinen Kaya, "Bu sporda at varsa siz varsınız. O yüzden en karakterlisi ve en iyisinin endurans olduğunu düşünüyorum. Biz de önemli olan binici ve atın sağlığı, atın yorulmamasıdır. Bu sporda kırbaç yasak. Atınıza iyi bakarsanız at da size yarışta derece yaptırabiliyor" açıklamasında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Spor
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi Magazin
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Evlat dehşeti! Babasını vurup babaannesini öldürdükten sonra ortadan kayboldu
Evlat dehşeti! Babasını vurup babaannesini öldürdükten sonra ortadan kayboldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Nihat Doğan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Gaziantep
Şu an buradasınız: Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 15:25:19. #1.14#
title