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Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak

Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası final müsabakası yarın iki Uşak takımı arasında oynanacak.

07.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:10
Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak

Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası final müsabakası yarın iki takımı arasında oynanacak.

Geleneksel Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası yarı final müsabakaları bugün Türkiye Jokey Kulübü 75.Yıl Hipodromu'nda yapıldı.

Yarı final müsabakalarına Uşak'tan katılan Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ile Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı.

Şampiyonanın final müsabakasında iki Uşak takımı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Üçüncülük maçı ise Erzurum'dan Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ile Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü arasında yapılacak.

Kaynak: AA
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