15.09.2019 15:31

Sivas'ta, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi.

Karşıyaka Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü mücadele etti.

Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübünün birinci olarak bir üst tura yükseldiği müsabakalarda, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü ikinci, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü üçüncü, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü dördüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, ata sporunun daha da gelişmesi noktasında önemli mesajlar verildiğini söyledi.

Sivas ve Erzurum Kongreleri'nin 100. yılı olduğunu dile getiren Ayhan, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. 100 yıl önceki ruhun diri tutulması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Ata sporumuzu mutlaka yaşatmamız lazım. Sivas Geleneksel Ata Sporları Merkezi kuruyoruz. Ata sporları merkezinin en önemli mihenk taşlarından biri de cirit müsabakalarının yapılacağı bir alan tahsis edeceğiz. Ata sporunu inşallah yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Ayhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, müsabakalarda dereceye giren takımlara ödül verdi.

Kaynak: AA