Atlı birlikler, Malazgirt Zaferi etkinliklerine renk kattı
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Atlı birlikler, Malazgirt Zaferi etkinliklerine renk kattı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi yıl dönümü kutlamalarına katılan atlı birlikler, etkinliklere renk kattı.

Atlı birlikler, Malazgirt Zaferi etkinliklerine renk kattı
23.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:57

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi yıl dönümü kutlamalarına katılan atlı birlikler, etkinliklere renk kattı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) gelen 8 at ve 8 binici, etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü.

Jandarma atlı birlikleri tarihten gelen kültürel mirası yaşatmanın yanı sıra etkinliklerin düzenlendiği alanda emniyet ve asayişi sağlamak için önleyici kolluk devriyesi görevini yerine getiriyor.

Atlı birlikler, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde devriye görevi yaparak alanın güvenliğini sağlıyor.

Sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşlara uyarıda bulunan atlı birlikler, isteyenlerle fotoğraf çektiriyor.

Etkinler için Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Fahrettin Diken, etkinliğe katılan atlı birliğin gösterisini izlediklerini söyledi.

Diken, "Jandarma gururumuz. Muhteşem bir görüntü. Atlı birliklerin gösterisi muhteşem ve çok güzel. Jandarma atlı birlikleri buradaki etkinliklere renk kattı." dedi.

Vatandaşlardan Göksel Polat da Ahlat'taki Yörük Türkmenlerinin etkinliklerine katıldıklarını belirterek "Jandarma atlı birliklerinin şenliklere çok güzel farkındalık yarattığına şahit olduk. Jandarma ve atlı birliklerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şenliğe muazzam bir katılım var. Atlı birlikler muhteşem ve çok büyük bir görsel şölen sunuyor. Etkinliklere muazzam bir görüntü katıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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