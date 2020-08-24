Atlı birlik Ahlat'ta 'şaha' kalktı Atlı birlik Ahlat'ta 'şaha' kalktı Nevşehir'den gelerek Ahlat'ta görev alan atlı birlik büyük ilgi görüyor Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen atlı birlik şenliklere renk katarak yoğun ilgi görüyor.

Atlı birlik Ahlat'ta 'şaha' kalktı

Nevşehir'den gelerek Ahlat'ta görev alan atlı birlik büyük ilgi görüyor

BİTLİS - Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen atlı birlik şenliklere renk katarak yoğun ilgi görüyor.

Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen atlı jandarma birliği 8 at ve 8 binici ile kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birlik, etkinlik alanın hakim bir bölgesinde şaha kalkarak halkı selamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine gelen vatandaşlar, atlı birliğin görev almasını beğeniyle karşıladı. Etkinliklere katılan birliğin renkli görüntüler oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini söylediler.

Kaynak: İHA