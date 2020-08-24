Atlı birlik Ahlat'ta 'şaha' kalktı Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen atlı birlik şenliklere renk katarken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen atlı birlik şenliklere renk katarken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen atlı jandarma birliğindeki 8 at ve 8 binici kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birlik, etkinlik alanına hakim bir bölgede şaha kalkarak halkı selamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine gelen vatandaşlar, atlı birliğin görev almasını beğeniyle karşıladı. Etkinliklere katılan birliğin renkli görüntüler oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini söylediler. - BİTLİS

Kaynak: İHA