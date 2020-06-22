Atlı Binicilik Tesisleri'nde hafta sonu kampı düzenlendi Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde binicilik eğitimi alan 15 öğrencinin katılımıyla hafta sonu kampı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde binicilik eğitimi alan 15 öğrencinin katılımıyla hafta sonu kampı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklayama göre, farklı yaş grubundan 15 öğrencinin katılımıyla OMÜ Gölet ve Piknik Alanı'nda Atlı Spor Tesisleri Kampı yapıldı. 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta öğrenciler atlı safari, mangal, canlı müzik ile eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Atlı Spor Tesisi'nde binicilik eğitimi alan öğrencilerin kampını ziyaret ederek, başarılar diledi.

Atlı Spor Tesisleri Sorumlusu Aykut Gürsoy, kampı tekrarlamayı planladıklarını belirterek, "Kampımızın amacı hem insanları kaynaştırmak hem de tesisimizi tanıtmak. Kampımızda 10 yaşından da 30 yaşından da öğrencimiz vardı. Antrenörümüz Aydın Tekin, seyislerimiz Savaş Işık ve Evren Yiğit eşliğinde öğrencilerimiz atlı safari gerçekleştirdi." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA