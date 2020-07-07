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Atletlerin protokol mesaisi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın girişimleriyle Milli Takım Yükseklik Kampları Erzurum'da yapılıyor.

Atletlerin protokol mesaisi
07.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:10

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın girişimleriyle Milli Takım Yükseklik Kampları Erzurum'da yapılıyor. Milli atletler Dadaşlar Diyarında Protokolle de bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Korona virüs (Covid-19) sürecinin ardından normalleşen hayatta ilk milli takım kampını Erzurum'a verdi.

2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları ile diğer büyük organizasyonlar için hazırlıklara başlayan ve normalleşme sürecinin ardından ilk kamp için Anadolu'nun zirvesi Erzurum'un yolunu tutan Atletler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa girdi.

Milli Atletler, hazırlıklarını sürdürürken, protokolle de bir araya geldi. Sporcular Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Okay Memiş ile bir araya gelirken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i de ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Atletizm Milli Takımını ziyaret etti. Vali Okay Memiş ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın da katıldığı ziyarette. Prof. Dr. Akdağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen'den kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akdağ, Türkiye'nin en başarılı federasyonlarından biri olan Atletizm Federasyonu'nu başarısından ötürü kutlarken, Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'dan bir dosya hazırlamasını istedi. Bakan Akdağ, Çintimar'dan alacağı raporları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ileteceğini söyledi.

Gençlik yıllarında futbol oynananın yanında atlet olarak da spor yaptığını ifade eden Akdağ, "Bende eski bir atletim. 2 Bin metre de şampiyonluk derecelerim ve madalyaların var" dedi.

Akdağ, Erzurum'da atletizm kulübü kurulması içinde gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

Pandemi sürecinin ardından 40 sporcu ile Erzurum kampını başlattıklarını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Atletizm Milli Takımımızın Erzurum kampı başladı. Kampa 40 milli sporcu iştirak etti. Bunlar arasında iki sporcu olimpiyat kotası almış durumda. Olimpiyat kotası alan Meryem Bekmez ve Yavuz Ağralı da kampa dahil oldu. Şu an Yüksek İrtifa Antrenmanları gerçekleştiriliyor" dedi.

Milli atletler Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen nezaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Makamında milli atletleri ağırlayan Başkan Sekmen, Yüksek İrtifa Kamplarının Merkezi olan Erzurum'u Milli atletlerin tercih etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'umuzun yüksek irtifa kamp merkezi olduğunu dünyada duymayan bilmeyen kalmadı. Erzurumlu olan hemşehrimiz Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a milli takımın kamplarını Erzurum'a verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdiden olimpiyatlara katılacak olan sporcularımıza ve diğer yarışlara katılacak olan atletlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, erkek milli atletlere Oltu Taşı Tespihi hediye ederken, kadın atletlere de küpe hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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