Atletler Erzurum'da ter dökecek
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Atletler Erzurum'da ter dökecek

Atletler Erzurum'da ter dökecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum'da bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları öncesinde sporcular için son virajda yer almasından dolayı büyük önem taşıyor.

Erzurum'da bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları öncesinde sporcular için son virajda yer almasından dolayı büyük önem taşıyor. Yarışmalara 8 ülkeden 100'den fazla atlet katılacak.

Erzurum'da World Athletics onaylı Sprint Relay Cup ve eş zamanlı olarak 12-13 Haziran günlerinde yapılacak Balkan Bayrak Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, en iddialı takımıyla yarışacak.

Ay-yıldızlı Milli Takımlar, Tokyo'da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum'da netleştirmek için sahne alacak. Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum'da, geçtiğimiz yıllarda 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı. Yarışmalarda Millilerin bu yılki ana hedef, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası'na da dahil olan 4x100 ve 4x400 metre branşlarında Olimpiyat kotasını elde etmek olacak.

Başta dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa U20 şampiyonu 4x400 takımı üyeleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sprint kadrosu Erzurum'da iki gün boyunca yarışacak.

Balkan Bayrak için Erzurum'a tam kadro gelecek olan Olimpiyat madalyalı Ukrayna, 4x100 metre, 4x400 metre ve 4x400 metre karışık bayrakta kota arayacak. Ayrıca Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman da Olimpiyat şansı devam eden atletleriyle müsabakalara iştirak edecek.

Bireysel müsabakalarda ise 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler de kendisinden beklenen yeni rekorla birlikte Olimpiyat barajı için kritik bir müsabakaya çıkacak. Müsabakalarda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Mizgin Ay, Kayhan Özer, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Sinan Ören gibi birçok rekortmen ve Türkiye şampiyonu atlet yarışacak. - ERZURUM

Atletler Erzurum'da ter dökecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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