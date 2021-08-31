'Atletizmin Geleceği' Yozgat'ta

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında dereceye giren gençler 2 haftalık kamp için Yozgat'a geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında dereceye giren gençler 2 haftalık kamp için Yozgat'a geldi.

Yaklaşık iki hafta sürecek olan kampta milli atletler hem Yozgat'ı tanıyacak hem de Çamlık Milli parkında antrenman yapma fırsatı bulacak. Yaklaşık 16 antrenör ve 56 sporcu spor vadisi ve çamlık milli parkında her gün antrenman yapacak.

Yozgat Valisi Ziya Polat'ta sporcuları misafir ederek başarılar diledi. Vali Polat, "İlimizin iklim ve rakımı atletizm sporu için çok uygun bu nedenle Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın bir ayağının da ilimizde yapılmasını isterim" dedi.

Vali Polat yaptığı açıklamada "45 yavrumuzu Yozgat'ta misafir ediyoruz. Yozgat'ta çalışmalarını yapıyorlar biz Yozgat'ın bu anlamda da öne çıkabilecek şehirlerden olduğunu düşünüyoruz Allah bize çamlık gibi bir güzelliği nasip etmiş. Bu kardeşlerimiz hocalarımızın riyasetinde belki de atletizmin 10 yılına damga vuracak çocuklarımız Allah yolunuzu açık etsin biz hep söylüyoruz yavrularımıza çocuklarımıza her türlü imkanı devlet olarak vermek zorundayız bu konuda Yozgat'ın tekrar tüm imkanları ile yavrularımızın hocalarımızın emrinde olduğunu belirtiyoruz. Yiğitler şehri Yozgat'a tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat'ın kamp yapmaya uygun olduğunu dile getirdi.

Parlak yaptığı açıklamada, "Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takımını kamp yapması için Yozgat'a davet etmiştik. Sağolsun onlarda bizi kırmadılar ve iki haftalık bir kampı Yozgat'ta yapıyor. 56 sporcu Spor vadisi ile Çamlık Milli parkında antrenman yapıyor. Şehrimizin tarihi, turistik yerlerini gezip görüyorlar. Kampın bir haftası tamamlandı. Kalan bir hafta da antrenmanlarını sürdürecekler. Biz onlara Yozgat'ın kamp merkezi olabileceğini hem anlattık hem de gösterdik. Onlarda buna sıcak bakıyorlar. İnşallah ileri de de milli takım kamplarını Yozgat'ta yapmaya devam edecekler" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı