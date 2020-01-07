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Atletizmde yetenek taraması

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), "Her Şehirde Atletizm" projesi kapsamında Van'da yetenek taraması yapıyor.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26
Atletizmde yetenek taraması

Türkiye Federasyonu (TAF), "Her Şehirde Atletizm" projesi kapsamında 'da yetenek taraması yapıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesinde Van'a gelen TAF ekibi, daha önce belirlenen gruplar eşliğinde detaylı performans ölçümleri düzenliyor.

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın da takip ettiği taramalarda, atletizme yeni isimler kazandırılması hedefleniyor. Başkan Çintimar ve ekibi, daha sonra Ağrı'ya geçecek.

Kaynak: AA
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