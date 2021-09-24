Atletizmde Uluslararası Gelibolu Maratonu, pazar günü koşulacak

Atletizmde Uluslararası Gelibolu Maratonu, 26 Eylül Pazar günü koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliğin sembolü olan Çanakkale ruhunun yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun pazar günü tarihi alanda gerçekleştirileceği belirtildi.