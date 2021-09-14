Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı - Haberler Spor
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Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü sona erdi.

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü sona erdi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki organizasyona kadınlarda 144, erkeklerde 150 sporcu katıldı. Kadınlar ve erkeklerde sekizer takımın yer aldığı ilk gün yarışlarında sporcular onar yarışta mücadele etti.

İlk günün ardından kadınlarda ilk 3 sıra ENKA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan oluşurken, erkeklerde ise ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon yarınki yarışlarla tamamlanacak.

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları'nın ilk günü tamamlandı - Haberler Spor
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