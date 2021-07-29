Atletizmde Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi'nde ENKA şampiyon oldu
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Atletizmde Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi'nde ENKA şampiyon oldu

Atletizmde Spor Toto 16 Yaş Altı Ligi'nde ENKA şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde ENKA, çifte kupa kazandı.

Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde ENKA, çifte kupa kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan 16 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde erkeklerde 12, kızlarda 11 olmak üzere toplam 23 ekip yarıştı.

İki gün süren müsabakalar sonrasında 15'er branşta erkeklerde 174, kızlarda ise 142 puan toplayan ENKA, her iki kupayı da müzesine götürmeyi başardı.

Erkekler 16 Yaş Altı Ligi'nde ikinciliği Kayseri Gençlik elde ederken, Adana Seyhan Belediyespor üçüncü oldu. 16 Yaş Altı Kızlar Ligi'nde ise Bursa Büyükşehir ikinci, Ankara TED Kolejliler üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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