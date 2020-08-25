Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışları Trabzon'da yapılacak Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışmaları 26-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.

Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışmaları 26-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Söğütlü Atletizm Pisti'nde yapılacak yarışmalara 10'u kadın olmak üzere 25 takım katılacak.

İki gün sürecek müsabakaların ardından ilk iki sıradaki takımlar 2021 sezonunda Süper Lig'de yarışma hakkı elde edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek kademe olarak gerçekleştirilecek ligde yarışacak takımlar şöyle:

Erkekler

Mardin Atletizm

Jandarmagücü

Samsun Asarcık Gençlik

Mersin Yüksel Spor

Tokat Anadolu Gençlik

Trabzon Karayolları

Gazi Üniversitesi Spor Kulübü

Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Denizli Büyükşehir Belediyespor

Erzurum Büyükşehir Belediyespor

Gaziantep Gençlik Spor Kulübü

Konya Büyükşehir Belediyespor

Malatya Büyükşehir Belediyespor

Şırnak İdil Omelka Spor

Van Gençlik Spor Kulübü

Kadınlar

Mersin Amatör Atletizm

Mardin Atletizm

Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Samsun Atak Spor

Eskişehir Büyükşehir Gençlik

Erzurum Gençlik Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

İzmit Belediyespor

Trabzon Karayolları

Van Gençlik Spor Kulübü

Kaynak: AA