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Atletizmde Spor Toto 1. Lig şampiyonları belli oldu

Trabzon'da düzenlenen Spor Toto 1. Lig müsabakalarını, erkeklerde Mardin Atletizm, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor şampiyon tamamladı.

Atletizmde Spor Toto 1. Lig şampiyonları belli oldu
28.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:41

Trabzon'da düzenlenen Spor Toto 1. Lig müsabakalarını, erkeklerde Mardin Atletizm, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor şampiyon tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ekibin mücadelesinin ardından 2021 sezonunda Süper Lig'de yarışacak takımlar belirlendi.

Erkeklerde Mardin Atletizm ve Jandarmagücü, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Mardin Atletizm üst lige yükseldi.

Kadınlarda 20 yarışmanın 14'ünü kürsüde tamamlayıp, sekizini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 164 puanla şampiyon olurken, Mardin Atletizm 134 puan topladı.

Erkeklerde ise beş yarışmada birincilik elde eden Mardin Atletizm 245.5, Jandarmagücü ise 224 puanla yarışları tamamladı.

Kaynak: AA

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