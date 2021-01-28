Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de yapılacak
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Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de yapılacak

28.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:36
Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de yapılacak

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 27-28 Şubat'ta Mersin'de gerçekleştirilecek.

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 27-28 Şubat'ta Mersin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda düzenlenecek organizasyonun statüsü ve katılım şartlarının belirlendiği ifade edildi.

Kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yapılacak kupa için son kayıt tarihinin 24 Şubat olduğu aktarıldı.

Organizasyonda gülle, çekiç, cirit ve disk atma yarışmalarının düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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