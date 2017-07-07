Atletizmde Şampiyon Enka

ERCAN ATA-ANKARA/DHA (fotoğraflı)



Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde ENKA, üst üste ikinci yıl erkekler ve kadınlarda şampiyonluğa uzandı.



Bursa'da iki gün süren Türkiye Süper Ligi finalleri ENKA'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Ligin ilk kademesini erkeklerde beş, kadınlarda sekiz puan farkla lider geçen mavi-beyazlılar, gün sonunda iki zafer elde etti.



Sekiz takımlı Erkekler Süper Ligi'nde ENKA 297, Fenerbahçe 280, Galatasaray 203 puan toplarken ligin ilk üç sırasını aldılar. Ligin sonundaki Mersin MESKİ Spor ile Mardin Atletiz Kulübü ise 1. Lig'e geriledi. Mardin Atletizm, ligin son yarışı olan 4×400'e yarım puan önünde girdiği Üsküdar Belediyesi'ne karşı bu avantajı koruyamadı. Yarışı Üsküdar altıncı, Mardin yedinci bitirince, lige yarım puanla veda eden Güneydoğu takımı oldu.Kadınlarda ise ENKA iki kademede 300 puan toplarken, Fenerbahçe 291 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 204 puanla üçüncü sırayı aldı. Ligde Beşiktaş dördüncü sırayı alırken, Mersin MESKİ Spor ve Bursa Osmangazi Belediyesi 1. Lig'e düştüler.



Ligin son gününde ENKA formasıyla yarışan Meryem Akdağ ise Londra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası için baraj geçme başarısı gösterdi. Akdağ, 1500 metre yarışını 4: 05.47 ile kazandı ve dünya şampiyonası takımına yazıldı.