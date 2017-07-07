Atletizmde Şampiyon

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final etabı, ikinci gün müsabakalarının ardından sona ererken, ENKA erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atletizm Pisti'nde sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda ENKA, erkeklerde 307 puanla zirvede yer aldı.



Fenerbahçe'nin 282 puanla ikinciliği elde ettiği ligi, Galatasaray 207 puanla üçüncü sırada tamamladı.



Kadınlarda ise son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ENKA, 297 puanla Süper Lig'in zirvesine çıktı.



Fenerbahçe, ligi 286 puanla ikinci sıra tamamlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor 210 puanla üçüncülüğü elde etti.



Bu sonucun ardından ENKA, lig tarihinde erkeklerde dokuzuncu, kadınlarda ise 14. şampiyonluğunu kazandı.