Atletizmde on-line antrenör seminerinin ikincisi düzenlenecek
Türkiye Atletizm Federasyonunun organize ettiği Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisi, 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
09.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:34
Türkiye Atletizm Federasyonunun organize ettiği Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisi, 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasında, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminere katılmak isteyen antrenörlerin, 24 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurmaları ve ödemelerini yapmaları gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA