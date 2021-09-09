Atletizmde olimpik kadro değerlendirme toplantısı yapılacak
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Atletizmde olimpik kadro değerlendirme toplantısı yapılacak

Atletizmde olimpik kadro değerlendirme toplantısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), olimpik kadro ile İzmir'de değerlendirme toplantısının düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), olimpik kadro ile İzmir'de değerlendirme toplantısının düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları aday kadrosu (yürüyüş ve maraton hariç) ile TAF Turkcell Yüksek Performans Kamp Merkezi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıda, özellikle olimpiyat kota sisteminin değişmesi sebebiyle yeni oluşturulan olimpik sınıflama sistemi ve 2024 Paris Olimpiyatları planlamasının yanı sıra 2022 yılında düzenlenecek yarışma ve kamplara ilişkin değerlendirme yapılacak.

Olimpik kadro değerlendirme toplantısına 47 antrenör ve 66 sporcu davet edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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