Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1-31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.
ANKARA (AA) - Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1- 31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek kampta 16 sporcu yer alıyor.
Ayrıca İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da da milli takım olimpik kadro hazırlık kampları sürüyor.
Ankara'da kamp yapacak sporcular şunlar:
|SPORCU ADI SOYADI
|BRANŞI
|Murat Yalçınkaya
|3000 metre engelli
|Batuhan Eser
|800/1500 metre
|Eşref Apak
|Çekiç atma
|Ömer Şahin
|Disk atma
|Alperen Karahan
|Gülle atma
|Fatih Alpaslan
|Gülle atma
|Özkan Baltacı
|Çekiç atma
|Halil Yılmazer
|Çekiç atma
|Batuhan Arda Erol
|Dekatlon
|Kıvılcım Kaya Salman
|Çekiç atma
|Buse Savaşkan
|Yüksek atlama
|Buse Arıkazan
|Sırıkla yüksek atlama
|Tuğba Danışmaz
|3 adım atlama
|Nurten Mermer
|Disk atma
|Özlem Özcan
|Gülle atma
|Deniz Yaylacı
|Çekiç atma
AA / Muhammed Boztepe - Spor
31 Mart, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Haberler
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