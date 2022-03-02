Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları

Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1-31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1- 31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek kampta 16 sporcu yer alıyor.

Ayrıca İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da da milli takım olimpik kadro hazırlık kampları sürüyor.

Ankara'da kamp yapacak sporcular şunlar:

SPORCU ADI SOYADI BRANŞI

Murat Yalçınkaya 3000 metre engelli

Batuhan Eser 800/1500 metre

Eşref Apak Çekiç atma

Ömer Şahin Disk atma

Alperen Karahan Gülle atma

Fatih Alpaslan Gülle atma

Özkan Baltacı Çekiç atma

Halil Yılmazer Çekiç atma

Batuhan Arda Erol Dekatlon

Kıvılcım Kaya Salman Çekiç atma

Buse Savaşkan Yüksek atlama

Buse Arıkazan Sırıkla yüksek atlama

Tuğba Danışmaz 3 adım atlama

Nurten Mermer Disk atma

Özlem Özcan Gülle atma

Deniz YaylacıÇekiç atma

AA / Muhammed Boztepe - Spor

31 Mart, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title