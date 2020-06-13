Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor Türkiye Atletizm Federasyonunun planlamaları yapılan kamplarla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun planlamaları yapılan kamplarla ilgili çalışmaları devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Fatih Çintimar, atletizm yarışma takviminin temmuzda başlayacağını belirtti. Olimpik kampların da başlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çintimar, Erzurum'da yapacakları maraton ve mesafe kamplarında detaylandırma aşamasına geldiklerini kaydetti. Kaynak: AA