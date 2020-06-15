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Atletizmde ikinci uzaktan eğitim seminerine kayıtlar sürüyor

Türkiye Atletizm Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organize ettiği Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisi için kayıtlar sürüyor.

Atletizmde ikinci uzaktan eğitim seminerine kayıtlar sürüyor
15.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:39

Türkiye Atletizm Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organize ettiği Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisi için kayıtlar sürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle antrenör ve sporcuların evlerinde kalmaya devam ettiği belirtilerek, ikinci seminerin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "TAF Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz'un moderatörlüğünde yapılacak ikinci eğitimde Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Kızılet, 'Yükleme Prensipleri ve Performans İlişkisi', Doç. Dr. Tuba Bozdoğan ise 'Performans gelişiminde teknoloji kullanımı' üzerine ders verecek." denildi.

Açıklamada, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminere katılmak isteyen antrenörlerin, 24 Haziran Çarşamba günü gece yarısına kadar Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurmaları ve ödemelerini yapmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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