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Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyatları

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletlerin en yüksek sayıda finale ulaştığı olimpiyatların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu anımsatarak, "Türk atletizmi yabancı sporcuya ihtiyacı olmadığı kanıtlamıştır.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletlerin en yüksek sayıda finale ulaştığı olimpiyatların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu anımsatarak, "Türk atletizmi yabancı sporcuya ihtiyacı olmadığı kanıtlamıştır. 2024 Paris Olimpiyatları'ndan madalyalarla döneceğiz." dedi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye adına atletizmde birçok önemli ilkin yaşandığını belirterek, "Bir 4'üncü, iki 6'ıncı bir 8'inci, bir 9'uncu çıkardık. Yani ilk 10 içinde 7-8 sporcumuzla tarihimizin en fazla final koştuğumuz ve en fazla puan topladığımız olimpiyatı oldu. Bizim için son derece önemliydi. Bunu genç çocuklarımızla başardık." ifadelerini kullandı.

"Amacımız kendi çocuklarımızla ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor ve yoğun 2 yıl geçirdiklerini vurgulayan Çintimar, buna rağmen sporcuların aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Sporcuların performanslarını yukarı çıkarmak için federasyon olarak her türlü desteği verdiklerini aktaran Çintimar, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan da ülkemizde ve artık milli takımımızda kulüplerimizde yabancı sporcu çalıştırmamayla ilgili aldığımız radikal bir karar vardı. Olimpiyatlarda gördük ki Türk atletizminin hakikaten artık yabancı sporcuya ihtiyacının olmadığını gördük. Amacımız kendi çocuklarımızla ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk atletizminin madalyalarla döneceği bir olimpiyat olacaktır. Çocuklarımız bunu başaracaklarını Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiler. Bir 4'üncü, iki 6'ıncı bir 8'inci, bir 9'uncu çıkardık. Yani ilk 10 içinde 7-8 sporcumuzla tarihimizin en fazla final koştuğumuz ve en fazla puan topladığımız olimpiyatı oldu. Bizim için son derece önemliydi. Bunu genç çocuklarımızla başardık. 21 yıl önce Dünya Gençler Şampiyonası'nda alınan bir altın madalya sonrasında bir altın bir gümüş madalya ile 14 final koşarak ve ilk 9'un içerisinde 8 tane sporcuyla yarışları tamamladık."

Çintimar, atletizmde altyapıya büyük yatırım yaptıklarını aktararak, sözlerini şöyle bitirdi:

"5 yıllık uzun bir sezon sonundan geçen hafta İzmir'de yaptığımız Süper Lig ile ligi sonuçlandırdık. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda da dünya dağ koşusu yol yarışlarımız, İstanbul Maratonu ve diğer yarı maratonlarla bu yılı kapatmış olacağız. İnşallah önümüzdeki dönem Türk atletizminin madalya dönemi olacak. Çünkü sağlam bir altyapı kurduk. 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalarla döneceğiz. Bu anlamda bizden desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz."

Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyatları
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