Atletizmde gözler Süper Lig Final Yarışları'na çevrildi
Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.
Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde milli sporcuların tamamına yakınının katılımıyla gerçekleştirilecek final yarışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.
Final yarışları öncesi branşlara göre en iyi dereceler şöyle açıklandı:
Erkekler:
100 metre: Ramil Guliyev (10.25)
200 metre: Ramil Guliyev (20.80)
400 metre: Sinan Ören (46.95)
800 metre: Murat Yalçınkaya (1.49.90)
1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu (3.48.37)
3000 metre: Aras Kaya (8.02.66)
5000 metre: Aras Kaya (13.40.02)
110 metre engelli: Mikdat Sevler (13.73)
400 metre engelli: Yasmani Copello (49.04)
3000 metre su engelli: Hilal Yego (8.36.29)
Yüksek atlama: Alperen Acet (2.25)
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.50)
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş (7.41)
Üç adım atlama: Can Özüpek (16.41)
Gülle atma: Alperen Karahan (18.51)
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya (56.11)
Çekiç atma: Eşref Apak (77.56)
Cirit atma: Emin Öncel (80.00)
Kadınlar:
100 metre: Mizgin Ay (11.88)
200 metre: Mizgin Ay (24.53)
400 metre: Emel Şanlı-Kırçın (53.81)
800 metre: Aslı Arık, 2.08.51
1500 metre: Meryem Akdağ (4.19.17)
3000 metre: Yasemin Can (8.57.64)
5000 metre: Yasemin Can (15.06.54)
100 metre engelli: Şevval Ayaz, 13.49
400 metre engelli: Emel Şanlı Kırçın (58.25)
3000 metre engelli: Özlem Kaya (9.57.83)
Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz (4.31)
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.16)
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.79)
Gülle atma: Emel Dereli (17.85)
Disk atma: Özlem Becerek (58.09)
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman (67.15)
Cirit atma: Eda Tuğsuz (57.43)
Kaynak: AA