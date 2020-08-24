Atletizmde gözler Süper Lig Final Yarışları'na çevrildi Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde milli sporcuların tamamına yakınının katılımıyla gerçekleştirilecek final yarışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.

Final yarışları öncesi branşlara göre en iyi dereceler şöyle açıklandı:

Erkekler:

100 metre: Ramil Guliyev (10.25)

200 metre: Ramil Guliyev (20.80)

400 metre: Sinan Ören (46.95)

800 metre: Murat Yalçınkaya (1.49.90)

1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu (3.48.37)

3000 metre: Aras Kaya (8.02.66)

5000 metre: Aras Kaya (13.40.02)

110 metre engelli: Mikdat Sevler (13.73)

400 metre engelli: Yasmani Copello (49.04)

3000 metre su engelli: Hilal Yego (8.36.29)

Yüksek atlama: Alperen Acet (2.25)

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.50)

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş (7.41)

Üç adım atlama: Can Özüpek (16.41)

Gülle atma: Alperen Karahan (18.51)

Disk atma: Yusuf Yalçınkaya (56.11)

Çekiç atma: Eşref Apak (77.56)

Cirit atma: Emin Öncel (80.00)

Kadınlar:

100 metre: Mizgin Ay (11.88)

200 metre: Mizgin Ay (24.53)

400 metre: Emel Şanlı-Kırçın (53.81)

800 metre: Aslı Arık, 2.08.51

1500 metre: Meryem Akdağ (4.19.17)

3000 metre: Yasemin Can (8.57.64)

5000 metre: Yasemin Can (15.06.54)

100 metre engelli: Şevval Ayaz, 13.49

400 metre engelli: Emel Şanlı Kırçın (58.25)

3000 metre engelli: Özlem Kaya (9.57.83)

Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz (4.31)

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.16)

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.79)

Gülle atma: Emel Dereli (17.85)

Disk atma: Özlem Becerek (58.09)

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman (67.15)

Cirit atma: Eda Tuğsuz (57.43)

Kaynak: AA