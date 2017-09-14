Atletizmde Eğitim Semineri İzmir'de Başladı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ve Atletizm Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Eğitici Eğitim Semineri İzmir'de başladı.



Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 196 ülkede uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi projesi çerçevesinde Türkiye'de 2017-2018 eğitim döneminde ders verecek hocaların eğitimini amaçlayan seminer 16 Eylül tarihine kadar İzmir'de devam edecek.



Toplam 17 kursiyerin katıldığı seminerde IAAF'ın deneyimli eğiticilerinden Dimitrios Damaskinos (Yunanistan), seminer katılımcılarına çocuk eğitimi konusunda dersler verecek.



İzmir Anemon Otel'de gerçekleşecek teori derslerinin yanında eğiticilere 100 çocuğun katılımı ile Uluslararası eğitmen Damaskinos tarafından Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Sahası'nda uygulama yaptırılacak. Seminer sonunda başarılı olarak belgesini alan kişiler 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilecek seminerlerde programları uygun olmaları halinde eğitmen olarak görevlendirilecekler.



196 ülkede uygulanan Çocuk Oyunları Projesi'ne Türkiye çok özel katkılar yaparak, teori derslerini Fair-Play, Madde Bağımlılığı ve Çocuklara Psikolojik Yaklaşım gibi ilavelerle zenginleştirdi. Ayrıca "Eskimeyen Değerler" töreni ile atletizm başta olmak üzere spora katkı veren isimlerin yeni kuşaklara tanıtılmasını takdir etti. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yapılan ilaveleri Türkiye'nin başarısı olarak kabul ederken, diğer ülkelere de önerdi. - İZMİR