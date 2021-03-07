Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu

07.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:49
Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu

Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliği taşıyan Komple Atlet 2021 Salon Finali tamamlandı.

Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliği taşıyan Komple Atlet 2021 Salon Finali tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

Organizasyonda kadınlarda Emine Selda Kırdemir, erkeklerde ise İlkay Aydemir birinci sırada yer aldı.

Şampiyonada 20 Yaş Altı grubunda ise kadınlarda Hayriye Nur Arı, erkeklerde ise Batuhan Arda Erol şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Murat Balcı Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 23:52:27. #1.14#
title