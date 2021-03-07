Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu
07.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:49
Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliği taşıyan Komple Atlet 2021 Salon Finali tamamlandı.
Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliği taşıyan Komple Atlet 2021 Salon Finali tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.
Organizasyonda kadınlarda Emine Selda Kırdemir, erkeklerde ise İlkay Aydemir birinci sırada yer aldı.
Şampiyonada 20 Yaş Altı grubunda ise kadınlarda Hayriye Nur Arı, erkeklerde ise Batuhan Arda Erol şampiyonluk ipini göğüsledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan