Atletizmde Bayraklı farkı

Bayraklı Belediyesi, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Belediyenin atletizm sporcuları, İzmir Deneme U-14 Yarışları'nda 7 farklı derece elde etti.

İZMİR (Bültenler) - Başkan Serdar Sandal "Bayraklı artık sporda da marka kent olma yolunda ilerliyor. Farklı branşlarda elde edilen başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

TOPLAM 7 DERECE ELDE ETTİLER

İzmir Soner Coşan Atletizm Salonu ve Seha Aksoy Atletizm Sahası'nda düzenlenen Şehirlerarası Deneme U-14 Yarışları'na 35 kulüp katıldı. 20 sporcuyla yarışan Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sporcularının elde ettiği 7 farklı derece ile başarı listelerine atletizmi de ekledi. U-14 yaş kızlar 60 metre Engellide Melis Nur Sağlam İzmir 1'incisi, Simge Küçükçiftçi İzmir 2'ncisi oldu. 1000 metrede Belinay Kundaksız İzmir 5'inciliğini, U-14 yaş Erkekler 60 metre Engellide Uğur Aydemir İzmir 3'üncülüğünü, 1000 metrede Erdal Can Hekimoğulları İzmir 3'üncülüğünü, Yaman Yolcu ise İzmir 5'inciliğini kazandı. U-16 yaş erkekler 60 metre sprinte yarışlarında da Batuhan Çim İzmir 4'üncülüğünü elde etti.

SPORA DESTEKLER SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı artık sporda da marka kent olma yolunda ilerliyor. Farklı branşlarda elde edilen başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Sporcularımızın başarılarıyla Bayraklı'nın imajına da katkıda bulunuyoruz. Bayraklılı çocuklarımızın sporda daha büyük başarılar elde etmesi ve ilçemizden yeni sporcularımızın Türkiye'de, Avrupa ve dünyada dereceler kazanabilmesi için üzerimize düşeni her zaman yapacağız" dedi.

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