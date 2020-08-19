Atletizmde Balkan Şampiyonalarının takvimi belli oldu Balkan Atletizm Federasyonları Birliğinin (ABAF) olağan değerlendirme toplantısında, yeni sezonun Balkan Şampiyonaları takvimi de belirlendi.

Balkan Atletizm Federasyonları Birliğinin (ABAF) olağan değerlendirme toplantısında, yeni sezonun Balkan Şampiyonaları takvimi de belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABAF, üye ülkelere gönderdiği bilgilendirme yazısıyla takvimdeki son değişiklik ve organizasyon durumlarıyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Buna göre bu sezon 4 şampiyona yapılacak.

Bu organizasyonlar, İstanbul'da 12-13 Eylül'de yapılacak Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası, 19-20 Eylül'de Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası, 13 Eylül'de Bulgaristan'ın Köstendil şehrinde gerçekleştirilecek Balkan Maraton Şampiyonası ile 23 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak Balkan Yarı Maraton Şampiyonası olarak belirlendi.

ABAF, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balkan 20 Yaş Altı ile Balkan Şampiyonası için bu yıl katılım barajı uygulanmayacağını ilan etti.

Öte yandan, yıl sonundaki ABAF Balkan Atletizm Galası ve Balkan 10 Kilometre Yol Yarışı Şampiyonası iptal edildi.

Kaynak: AA