Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası milli takım kadrosu belli oldu
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Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası milli takım kadrosu belli oldu

16.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:46
Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası milli takım kadrosu belli oldu

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belli oldu.

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak organizasyonda yarışacak sporcular şunlar:

"Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç (Üç adım Atlama), Buse Savaşkan, Kadriye Aydın (Yüksek Atlama), Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan (Sırıkla Atlama), Emel Dereli, Pınar Akyol (Gülle Atma), Zeynep Kuran, Ecem Ece, Elif Polat, Ezgi Kol (4x400 metre)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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