Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek - Haberler

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Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 12-13 Mart'ta Leiria kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, Alperen Karahan, Emin Öncel, Muhammet Hanifi Zengin, Osman Kul, Halil Yılmazer, Pınar Akyol, Esra Türkmen, Özlem Becerek, Dünya Ezgi Sayan temsil edecek.

Milli takım kafilesi organizasyona katılmak için bugün Portekiz'e gidecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Portekiz, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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