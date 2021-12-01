Atletizmde 66. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu İstanbul'da yapılacak - Haberler Spor
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Atletizmde 66. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu İstanbul'da yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Atletizmde 66. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu İstanbul'da yapılacak

??????? Atletizm'de 66. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, 4 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

İSTANBUL (AA) - ??????? Atletizm'de 66. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, 4 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Florya'da düzenlenecek yarış kadınlarda 6, erkeklerde ise 8 kilometrelik parkurda koşulacak.

Büyükler kategorisinde yapılacak organizasyonda 20 yaş altı atletlerin de kayıt yaptırabileceği bildirildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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