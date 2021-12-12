Atletizmde 35 kilometre yürüyüşünün rekor standartları belirlendi

Avrupa Atletizm Birliği (EA) gelecek yıldan itibaren resmi yarışma branşı olarak düzenlenecek 35 kilometre yürüyüşünün rekor standartlarını açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre EA, yaptığı toplantıda 50 kilometre yürüyüş branşının yerine uluslararası yarışma programına alınan 35 kilometre yürüyüşünün dünya ve Avrupa rekor standartlarını belirledi.

Değerlendirme sonucunda erkeklerde 2.24.00, kadınlarda ise 2.41.00 dereceleri rekor standart kabul edildi. Buna göre bu derecelerin altına inecek ilk performanslar, listeye ilk Avrupa rekorları olarak geçecek.

Daha önce Dünya Atletizm Birliği, aynı branşta dünya rekoru standardını 2.22.00 ve 2.38.00 olarak açıklamıştı.

Öte yandan, resmi rekor listesinde maratondan sonra 50 kilometre yol yarışının da yer alması kararlaştırıldı. 50 kilometre yol koşusu Avrupa rekorları için erkeklerde 2.45.00, kadınlar için ise 3.03.00 standardı getirildi.

Toplantıda ayrıca, 2023 Avrupa Kros Şampiyonası'ndan itibaren kros yarışı mesafelerinin erkekler ve kadınlarda eşitlenmesi de karara bağlandı. Buna göre, 20 yaş altı yarışları 4-6 kilometre, 23 yaş altı yarışları 6-8 kilometre, büyükler kategorisi müsabakaları ise 8-10 kilometre aralığındaki parkurlarda koşulacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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