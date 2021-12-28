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Atletizmde 2022 faaliyet takvimi kesinleşti

Atletizmde 2022 faaliyet takvimi kesinleşti
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) daha önce öneriler için taslak versiyonunu yayımladığı 2022 faaliyet takvimi netleşti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) daha önce öneriler için taslak versiyonunu yayımladığı 2022 faaliyet takvimi netleşti.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre, 8-9 Ocak'ta İstanbul'da Salon Deneme müsabakaları, farklı illerde okullar arası kros müsabakaları ve Adana'daki 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ile açılan takvimde yurt dışındaki şampiyonalarla 300'ün üzerinde faaliyet yer alıyor.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Bolca Türkiye rekoru göreceğimiz, çocuklarımızın kendilerini geliştirip milli formayı gururla taşıyacakları bir sezon olsun. İlk haftadan itibaren yoğun bir takvimimiz var. Önümüze koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda bu yarışmaların her biri bir basamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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