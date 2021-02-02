Atletizmde 2021 Avrupa Atmalar Kupası ertelendi
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Atletizmde 2021 Avrupa Atmalar Kupası ertelendi

02.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:37
Atletizmde 2021 Avrupa Atmalar Kupası ertelendi

Portekiz'de mart ayında yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası yarışları ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Portekiz'de mart ayında yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası yarışları ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) üye ülkelere gönderdiği bilgi notunda Portekiz'in Leiria kentinde 13-14 Mart'ta yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Açıklamada, yeni tarihin salgın sürecinin gidişatına göre daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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